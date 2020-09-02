Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün müsteşarlığını yapan, Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, Türkiye'nin turizmde aldığı tedbirleri övdü. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu Antalya'da bir araya geldiği Friedhelm Ost, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarının örnek niteliğinde olduğunu Alman basınıyla paylaştı. Kurucusu olduğu Blog Der Republik'te izlenimlerini Almanlara aktaran Friedhelm Ost, ‘Antalya tatilcileri için sıkı önlemler’ başlıklı yazısında Bakan Ersoy'un koronavirüs sürecinde olağanüstü bir iş çıkardığını belirterek, Türkiye'deki organizasyonun mükemmel olduğunun altını çizdi. Ost, yazısında Antalya Havalimanı'ndan otele kadar tatilcilerin karşılaştıkları tüm aşamaları ayrıntılarıyla anlatan Friedhelm Ost, Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde olduğunu kaydetti. Ost, okurlarına şu bilgileri verdi:

Almanya'ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırılmak zorunda. Bunlar da otel işletmecileri tarafından mükemmel şekilde organize edilmiş durumda ve birkaç dakika içerisinde otelin özel bir odasında tıp uzmanları tarafından bir laboratuvar ile iş birliği hâlinde gerçekleştiriliyor. Bir gün sonra tatilci test sonucunu alıyor. Bu da dönüş seyahati için tam zamanında. Eğer test pozitif ise turist Türkiye'de karantinaya ve tıbbi tedaviye girmek zorunda.



Fırsatlar sadece yazın değil

Birçok tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmenin çekici olabileceğini ifade eden Alman siyasetçi ve yazar Friedhelm Ost, sağlık turizminden golf imkânlarına, gastronomiden Patara antik kenti ile kültürel miraslara Türkiye'nin her ayrıntısına yazısında yer vererek, okurlarına fırsatların sadece yaz sezonunu kapsamadığı mesajı verdi.