Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı: "GTS’ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 20,64 oranında arttı."