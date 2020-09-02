Ticaret Bakanlığı: "GTS’ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 20,64 oranında arttı."
Ticaret Bakanlığı: İthalatımız yüzde 20,64 oranında arttı
02.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı: "GTS’ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 20,64 oranında arttı."
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728934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/728934.aspx
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