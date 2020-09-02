İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan, 8,7740 liradan alınan euro ise 8,7760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,35 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.