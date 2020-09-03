Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 90’nın perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ağustos ayında patlıcan yüzde 22,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Patlıcanı yüzde 19,17 ile limon, yüzde 15,47 ile kıvırcık salata, yüzde 11,87 ile kabak, yüzde 10,15 ile salatalık, yüzde 7,86 ile fuel oil ve yüzde 6,89 ile tuzlu fıstık izledi. Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 24 ile erik oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 16,06 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 11,57 ile yaş üzüm, yüzde 9 ile armut, yüzde 7,22 ile patates ve yüzde 7,04 ile bamya olarak sıralandı.