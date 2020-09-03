Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar boyu enerji ve o enerjinin kullanımı için gerekli teçhizat ithalatı sebebiyle cari açık veren Türkiye, yerli ve milli üretimde öne çıkıyor. Hükûmetin verdiği desteklerle yerli üretim hızla büyürken yerli şirketler rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik santraller ve şimdi de nükleer enerji santrallerinde kullanılacak teçhizatı üreterek dışa bağımlılığı en aza indiriyor, petrol üretimi ve ihracatına yönelik ekipman üretiyor. Petrol ve enerji ekipmanları üreten yerli üreticilerden Roleda Makine şimdi de Mersin’de devam eden Akkuyu Nükleer Santralinin yapımında İspanyol ortağı ile önemli bir projeye adım attıklarını, bu santraldeki 20 milyar dolarlık potansiyelden pay almak istediklerini açıkladı.

AMERİKAN DEĞİL YERLİ

Şirket olarak hidroelektrik santrallerle rüzgâr enerjisi ürüten firmaların bütün çelik aksamlarını ürettiklerini, firmaların imalat, montaj ve servis hizmetlerini verdiklerini dile getiren Roleda Makine Genel Müdürü Selman Kadir Özkan “Türkiye’de kara yolları ve hızlı demir yollarına iş yapıyoruz. Şu anda ‘Türkiye Petrolleri’nin işlettiği 35 kuyu var. Bu sahalardaki ekipmanın üretimini yapıyoruz. O ekipman yıllardır Amerika’dan geliyordu. İki senedir Türkiye'de üretiliyor. Geliştirme yatırımı ve çalışmayla bu sektörde Türkiye’nin önemli bir potansiyel yakalayacağını düşünüyorum. Türkiye’de bu ekipmanların satışını daha iyi noktalara ulaştırmak, en büyük hedefimiz. Çünkü Türkiye’de bunlarla ilgili hiçbir yatırımcı ve üretici yok. Bu konuyu biraz daha geliştirebilirsek, bu sektördeki pastanın büyük bölümünün Türkiye’de yapılabileceğini düşünüyorum” dedi.

ABD'DEN DAHA ÇOK YATIRIM GELMELİ

Baraj ve enerji üretiminde yabancı şirketlerle önemli uluslararası projelere imza attıklarını, büyük holding ve devlet kuruluşlarına çelik proje dizaynı dâhil çalışma yaptıklarını, stadyumdan otel yatırımına kadar geniş yelpazede taahhüt projeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Roleda Genel Müdürü Selman Kadir Özkan "Türk Amerikan İş Geliştirme Konseyine üyeyim. Sayın Uğur Terzioğlu önderliğinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Türk iş insanlarının Amerika'ya açılması, o ülkeden Türkiye'ye yatırım gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

İSTİHDAM ARTARKEN UCUZ İŞÇİLİK BİTMELİ

Pandemi döneminde istihdamda hiçbir azaltmaya gitmediklerini, bilakis çalışan sayısını artırdıklarını belirten Özkan “Dört ay büyük sıkıntı yaşadık. Ciromuz yüzde 50 düştü. Biz İtalya'da büyük işler yapıyoruz. Global salgında İtalya neredeyse çöktü diyebiliriz. Onlar sıkıntı yaşayınca biz de etkilendik ama şimdi işler açılıyor. 2021'e sarkacak projelerimiz oldu. 2013 yılında kurduğumuz bu firmamızda üretimin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. 250 çalışanımızın 30’u çok başarılı mühendis arkadaşlarımız. Grubumuzda kaliteli kişilerle çalışmayı hedef edindik. Türkiye’ye yapışan ucuz işçilik ve kalitesiz ürün imajı bitmeli. Bunun için ucuz işgücü değil, kalifiye iş gücü hedefliyor, yatırımların yüzde 5'ini AR-GE’ye ayırıyoruz” diye konuştu.