İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan, 8,72 liradan alınan euro ise 8,7220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,38 liradan, euro ise 8,74 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (3 Eylül güncel dolar ve euro)
03.09.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,3880 liradan, euro ise 8,7220 liradan güne başladı.
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729286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729286.aspx
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