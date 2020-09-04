Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

ABD merkezli Taronis Fuels, endüstride kullanılan gazları yüksek verimli hâle getiren üniteleri Türkiye’de üretmeye başladı. Şirket, metal kesme sektörlerinde kullanılacak ilk gazlaştırma ünitesini, Ankara’da kurduğu tesisle hizmete aldı. Tam olarak çalışır durumdaki ünite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin denetimine sunuldu.

ABD’li şirketin CEO’su Scott Mahoney "Yenilenebilir teknolojilere odaklanan bir şirketiz. Bir buçuk yıl önce Türkiye ile olan ilişkilerimize başladık, temiz enerji alanında çalışmalar oldu ve bu teknolojimizi sunduk. Özellikle gemi inşaatında çok kullanılan bir teknoloji. Gaz yakma sürecinde oksijeni daha az kullandığı için çevreye duyarlı ve daha ekonomik. Sistem, gaz rafineri sistemine çok benziyor. Yaptığı en temel şey, etonol gibi bir gazı yenilebilir bir versiyona çeviriyor. Ünitenin yenilikçiliği buradan geliyor. Bir araba garajına sığacak kadar küçük bir sistem. Bayiler açarak bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’de başka yatırımlarının da olabileceğinin altını çizen Mahoney “Bu yatırımımız 165 milyon dolar civarıda. İleride toplam tutarın 300 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye’yi aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu’ya açılacak bir kapı olarak görüyoruz. Bu sebeple Türkiye, yatırım üssümüz olacak. Önümüzdeki iki yıl için de bin kişilik istihdam düşünüyoruz” diye konuştu.