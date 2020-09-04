Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Albayrak “Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak'ın paylaşımında bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre sadece ağustos ayında 1.307 yeni şirket, 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.
10 bin 816 yeni şirket ihracat kervanında
04.09.2020 - 03:16 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Etiketler : berat albayrak,ihracat,
729364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729364.aspx
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