Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Albayrak “Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak'ın paylaşımında bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre sadece ağustos ayında 1.307 yeni şirket, 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.