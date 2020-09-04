Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan yeni ürün ailesi, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş yapabilecek. Kullanıcılar 'sosyal ödeme' özelliği ile de yemek ya da tatil masraflarını Alman usulüyle paylaşabilecek. Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM'lerde hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak.

HEDEF BİR MİLYON KULLANICI

Vodafone Pay ürünleriyle, bir yılda bir milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy "Sekiz yıl önce girdiğimiz mobil ödeme pazarında Ekim 2012'de Cep Nakit Kart, Kasım 2013'te Vodafone Cep Cüzdan ürünlerini sunduk. Bugün müşterilerimiz Vodafone Mobil Ödeme servisimiz sayesinde, Google Play, Apple App Store, Spotify gibi 2 binden fazla anlaşmalı iş yerinden yapacakları alışverişleri saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Vodafone Mobil Ödeme servisinin ardından şimdi de Vodafone Pay ürün ailesiyle mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Vodafone Pay Uygulaması, hangi operatörden olursa olsun, 12 yaş üstü herkesin kullanabileceği yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Vodafone Pay Kart ise hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabilen bir kart" dedi. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de pandemi ile hız kazanan dijitalleşme sürecinde yeni ürünlere ulaşmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

18 YAŞ ALTINA DA 5 YL'YE PAY KART

Vodafone Pay ailesine yeni özellikler katılacak. Buna göre, Vodafone Pay'i Android tabanlı kullananlar, tanımlı kartları ve uygulamaları varsa temassız ödeme yapabilecek. Bu uygulama Türkiye'de ilk ve sadece Android'e özel olacak. Ulaşım kartlarına yükleme yapılmasına imkân verecek olan Vodafone Pay ile Vodafone faturalarına ek olarak elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet faturalarına ait ödemeler de yapılabilecek. Ayrıca, QR kodla menü okumak, ödeme yapmak, oyunlara e-Pin almak, IBAN ile bankalara 7/24 para transferi yapılabilecek. Vodafone mağazalarından 5 TL'ye satın alınan fiziksel Vodafone Pay Kart, banka hesabı açmadan, başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan ve 18 yaş limitine takılmadan, hemen alınabiliyor. Ayrıca lansmana özel 50 TL yükleyenler 1GB internet kazanıyor.