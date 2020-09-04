Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Lactone, yedi yıl önce bir start-up şirketi olarak girdiği sektörde 8 milyon dolarlık ek yatırımla Çorlu Ergene'deki üretim tesisini 10 kat büyütme kararı aldı. 30 bin metrekarelik alana yükseltilen üretim tesislerinde cilt ve saç bakım ürünlerinden makyaj ve parfüme kadar çeşitli kozmetik ürünlerin yanında sağlık destek ve besin takviyesi için de üretim yapan şirket, ürünlerinin yüzde 98'ini Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat “Bütün ürün gruplarında pazarın yüzde 95'ine hâkim olan Amerikan, Alman, Fransız ve İtalyan firmaların karşısında yerli üretici olarak büyük mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

İTALYA'YA İHRACATTA LİDER

Kozmetik ürün grubunun yüzde 98'ini ihraç ettiklerini, Afrika'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Ali Akat "İtalya’ya ihracatta lideriz. Yerli üretici olarak Türk Malı ürün ihracatı önceliğimiz" dedi.