Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 461,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 974 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 994 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.