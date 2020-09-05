Katılımcıların yüzde 55,7'si çalıştığı işi geçici, yüzde 44,3'ü meslek olarak gördüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 57'si en önemli sorunlarını ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleri olarak gösterirken, yüzde 32'si sosyal yaşamdan uzaklaşma, yüzde 11'i ise kalitesiz beslenme şeklinde cevapladı. ‘Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 78,3'ü ‘6 gün’, yüzde 17,2'si ‘1 ile 5 gün arası’, yüzde 4,5'i ise ‘tüm hafta’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 30,1'i bayram ve resmî tatillerde izin kullanamadığını söyledi.
AVM çalışanları düşük ücret ve uzun süreli mesaiden şikâyetçi
05.09.2020 - 03:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koop-İş Sendikası, çalışma koşulları, sorun ve beklentilerini ölçmek için 23 ilde 2.831 AVM çalışanıyla anket yaptırdı.
Etiketler : avm,avm çalışanı,
729638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729638.aspx
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