Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılımcıların yüzde 55,7'si çalıştığı işi geçici, yüzde 44,3'ü meslek olarak gördüğünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 57'si en önemli sorunlarını ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleri olarak gösterirken, yüzde 32'si sosyal yaşamdan uzaklaşma, yüzde 11'i ise kalitesiz beslenme şeklinde cevapladı. ‘Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 78,3'ü ‘6 gün’, yüzde 17,2'si ‘1 ile 5 gün arası’, yüzde 4,5'i ise ‘tüm hafta’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 30,1'i bayram ve resmî tatillerde izin kullanamadığını söyledi.