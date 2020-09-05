Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu, "Gerek kredi faizlerinin yükselmesi gerek ÖTV’nin etkisiyle, talepte gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Bu daralma biraz daha devam edecektir. Son çeyrekte sıfır araç stoklarının birikmesi ve kampanyalarla, fiyatların dengeye oturmasını ve talebin rayına girmesini bekleyebiliriz" dedi. Konutta da benzer eğilimin yaşandığını belirten Durmazoğlu, şöyle devam etti: Bu yıla konut ve ihtiyaç kredisi hızlı bir giriş yaptı. Pandemi süreciyle birlikte kamu bankalarının kredi paketleriyle daha da bir ivme kazandı. Ağustos başına kadar ciddi büyümeler oldu. Fakat faizlerin yukarı çıkmasıyla talepte de gerileme yaşandı. Şimdiden sonra tüketicinin, krediyi neden kullanacağını bilmesi gerekiyor. Gelecekte, alınan konutun ne kadar artacağını iyi hesaplamaları lazım. Çünkü parasının üstüne faiz yükü binecek. Özel istek ya da hobiler için kredi yerine, yatırım odaklı kredi tavsiye ediyorum.