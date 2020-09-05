Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'deki doğalgazın bugünkü rakamlarla ortalama 80 milyar dolarlık ekonomik faydası olduğunu ifade eden SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, bu rakamın Türkiye'nin yıllık toplam enerji ithalatının yaklaşık iki katına eşit olduğunu söyledi. Saygın, bulunan kaynağın ithalatı azaltacağına dikkati çekerek "Gaz yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. 320 milyar metreküp yerli doğalgaz, tüm ithal doğalgaz kaynaklarını ikame etmesi hâlinde Türkiye’nin doğalgaz tüketimini yedi yıl, sadece binalar ve sanayi için kullanılması hâlindeyse 12 yıl karşılayacak potansiyele sahip. Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğalgazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğalgaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir" dedi.