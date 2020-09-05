Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınına karşı Türkiye’nin almış olduğu ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve salgın sürecini kontrollü bir şekilde yürüttüğünü kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, otomotive yapılan vergi düzenlemesini değerlendirdi.

İhracatta geçen seneye bakıldığında bir düşüş olduğunu ancak bir ay öncesine göre ihracatın yüzde 15 arttığını belirten Prof. Dr. Apak, “İhracattaki artış Türkiye’nin klasik ürünlerinin yanı sıra otomotiv sektöründeki yedek parça, tekstil, kimyasallar ve elektrik gibi alanların hepsinde genel bir artış söz konusu. Sene sonuna kadar geçen seneki ihracat hacmini yakalanacağımızı düşünüyorum. Yeter ki salgında ikinci dalga olmasın. Nitekim bu süreç iyi yönetiliyor, durum kontrol altında” dedi.

“Döviz tasarrufu sağlanacak”

ÖTV zammının iç piyasayı hareketlendireceğini belirten Apak, zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“ÖTV zammı Türk otomotiv piyasasında dışardan gelen araç alımını bir miktar kısacaktır. Bu zam vatandaşı iç piyasaya yönlendirmeye teşvik ediyor. Böylece Türkiye, döviz tasarrufu sağlayacak ve yurt dışı giderlerini azaltacaktır. Şu an zaten 2022 tarihinde ilk serisinin tamamlanması beklenen yerli otomobil ile ilgili de yeni ürünler üretiliyor. Bu da iç piyasayı artıracaktır. Bakıldığında zaten yerli araçlara bir yönelim söz konusu. Bunun dışında ikinci el araç piyasasında da bir artış var ve fiyatlar oldukça yüksek. Talebin bu alanda yüksek olması, iç piyasadaki araçları yaşlandırıyor. Bu da ilerisinde daha çok sorunlara neden olabilir. Bu problem yeni yerli üretimin arttırılmasıyla dengelenecektir. İç piyasada birinci el üretimlere teşvik verilirse, ikinci el araç piyasası ucuzlayabilir. Sıfır üretim ile ikinci el araç piyasası arasındaki fark da düşer. Yerli ürünler daha düşük maliyete geldiği için sıfır araç alımındaki talep de artabilir.”