Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, her alanda maddi desteğin yanında KKTC'ye bilgi ve tecrübelerini de aktaran Türkiye, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının kurumsal kapasitesinin artırılmasının yanı sıra turizm altyapısı, teşvikler ve hibelerle sektörün desteklenmesine ve girişimciliğin artırılması yönündeki çalışmalara da değerli katkılarda bulunuyor.

Açıklamada, "Bu bağlamda, Covid-19 pandemisinden en büyük zararı gören ülkemizdeki turizm sektörünün yeniden canlanması için 2020 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nda Lefkoşa Kaynaklı Reel Sektör Projeleri arasındaki 'Turizm Salgın Destek Programı Projesi'nden 20 milyon TL kaynak ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrılan bu kaynak ile başta küçük oteller olmak üzere 130 otele ve 141 acenteye hibe desteğinde bulunulması ve 25 acenteye de 2019 yılı turizm teşvik ödemelerinin kısmi olarak ödenmesi için gerekli talimatların verildiği belirtilen açıklamada, gerekli çalışmaların başlatıldığına ve turizm altyapısına da ilgili yıl harcamalarında kullanılmak üzere ilave kaynak ayrıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, turizmin oluşturduğu katma değer, istihdam ve döviz geliri vesilesiyle KKTC ekonomisine katkı açısından en önemli sektörlerden biri olduğuna da dikkat çekildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs 2020'de video konferans yöntemiyle düzenlenen görüşmeyle "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nı imzalamıştı.