İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4380 liradan alınan dolar, 7,44liradan, 8,8120 liradan alınan euro ise 8,8140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,43 liradan, euro ise 8,80 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (5 Eylül güncel dolar ve euro)
05.09.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,44 liradan, euro ise 8,8140 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
729768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729768.aspx
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