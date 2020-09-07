Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 5 Ekim vadeli repo ihalesi açtı. TCMB, bugün 5 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
07.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 5 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
Kaynak: AA
Etiketler : TCMB,
730167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730167.aspx
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