Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
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