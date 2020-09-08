Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı."
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
08.09.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı."
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Nakdi ücret desteği,
730331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730331.aspx
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