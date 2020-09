Türkiye Gazetesi

Online yapılan toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Bakanlık olarak uzun yıllardır hava kalitesini izlendiğini söyledi. Birpınar, “Mevcut istasyonlardan elde edilen veriler, şehirlerin kirlilik durumuna ilişkin fikir veriyor. Yıllara göre kirliliğin değişimini takip edebiliyoruz. Ancak hedefimiz her mahallenin, her semtin, her ilçenin hava kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak. Bu hedef doğrultusunda yeterli sayıda istasyon kurmak, ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bu nedenle, dünya genelinde uygulandığı şekilde ideal sayıdaki istasyon sayımızı, modelleme çalışmaları ile destekleyeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz yıl yaptığı bir oturumda 7 Eylül gününü tüm dünyada “Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü” ilan etmişti. Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Şehirlerde Hava Kalitesinin Artırılması ve Kamuoyu Farkındalığı Projesi CityAir kapsamında yapılan kutlamalar, bu yıldan itibaren süreklilik kazanacak.

BİRPINAR’DAN ‘YERLİ OTOMOBİL’ VURGUSU

Hava kalitesini iyileştirmek için pek çok çalışma yürütüldüğünü söyleyen Birpınar, “Dumansız Hava Sahası uygulaması, Millet Bahçeleri ve Sıfır Atık Projesi gibi dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalar birer birer hayata geçiriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, enerji ve kaynak verimliliği, ulaşımda altyapı projeleri hava kalitesinin iyileştirilmesinde doğrudan etki yapıyor. Yerli otomobilimizin elektrikli tercih edilmesi de gerçekleştirilen en önemli projelerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.



BİSİKLET VE E-SCOOTER YAYGINLAŞTIRILACAK

Bisiklet yolu projelerinin de desteklendiğini vurgulayan Birpınar, “Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın toplu taşıma yerine bisiklet ve e-skuteri tercih ediyorlar. Bu çerçevede özellikle şehir merkezlerinde bisiklet ve e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması için ilgili Bakanlıklarımızca ortak şekilde mevzuat çalışmasını yürütüyoruz. Isınma için ülkemizin kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanmaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Sanayide temiz teknoloji kullanımı ve emisyon azaltımı konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.



POZZİ: “HAVA KİRLİLİĞİ SAĞLIĞA VE EKONOMİYE ZARAR VERİYOR”

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Avrupa Direktörü Bruno Pozzi ise, “Hava kirliliği, önemli bir çevresel bir sorun olmakla beraber, insan sağlığı ve ekonomiye de büyük bir zarar veriyor. COVID-19 sürecinden sonra hep birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmalara başlamışken, elimizde bulunan mevcut teknoloji ve çözümleri daha temiz bir gökyüzü hedefi için kullanabiliriz’’ dedi.



AB DELEGASYON BAŞKANI LANDRUT: “HİÇBİR ŞEY SOLUK ALIP VERMEKTEN DEĞERLİ OLAMAZ”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da CityAir projesine değinerek “Her yıl hava kirliliğiyle bağlantılı nedenler dolayısıyla, 400 binden fazla insanın yaşam süresi kısalmaktadır. Ne var ki hiçbir şey soluk alıp vermekten daha değerli olamaz. Ortak bilgi ve deneyim paylaşımı için Türk Hükümeti ve belediyeleriyle birlikte çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.