İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan, 8,8100 liradan alınan euro ise 8,8120liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,46 liradan, euro ise 8,82 liradan satılmıştı.