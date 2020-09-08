İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan, 8,8100 liradan alınan euro ise 8,8120liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,46 liradan, euro ise 8,82 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (8 Ağustos güncel dolar ve euro)
08.09.2020 - 18:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,4590 liradan, euro ise 8,8120 liradan güne başladı.
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730446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730446.aspx
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