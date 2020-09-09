Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yaşam alanı olarak planlanan çalışmalar dâhilinde içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri ile depremin vurduğu Elâzığ'ın; daha modern, daha yaşanabilir bir kent görünümüne kavuşması hedefleniyor. TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır "İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Elâzığ'da yaptığımız ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar lira. Bu miktar Türkiye'de şu anda TOKİ eliyle il bazında yürütülen en büyük rakam" dedi.