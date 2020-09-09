Bir yaşam alanı olarak planlanan çalışmalar dâhilinde içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri ile depremin vurduğu Elâzığ'ın; daha modern, daha yaşanabilir bir kent görünümüne kavuşması hedefleniyor. TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır "İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Elâzığ'da yaptığımız ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar lira. Bu miktar Türkiye'de şu anda TOKİ eliyle il bazında yürütülen en büyük rakam" dedi.