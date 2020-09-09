Bir yaşam alanı olarak planlanan çalışmalar dâhilinde içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri ile depremin vurduğu Elâzığ'ın; daha modern, daha yaşanabilir bir kent görünümüne kavuşması hedefleniyor. TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır "İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Elâzığ'da yaptığımız ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar lira. Bu miktar Türkiye'de şu anda TOKİ eliyle il bazında yürütülen en büyük rakam" dedi.
Elâzığ'da 8 bin konut yıl sonunda tamam
09.09.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elâzığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 17 bin 800 konuttan oluşan projeyi hayata geçiriyor.
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730518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730518.aspx
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