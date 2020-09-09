İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4850 liradan alınan dolar, 7,4870 liradan, 8,8180 liradan alınan euro ise 8,8200 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,48 liradan, euro ise 8,81 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (9 Eylüle güncel dolar ve euro)
09.09.2020 - 18:35 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,4870 liradan, euro ise 8,8200 liradan güne başladı.
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730657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730657.aspx
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