Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından itibaren yurt dışında yaşayan yaklaşık 34 bin vatandaşla temas kurduklarını belirterek “Yurt dışında bulunan müşavirlik ve ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk. Temsilciliklerimiz uzaktan erişimle sürekli vatandaşlarımızla temas hâlindeydi. Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları videokonferans yoluyla gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan’da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordinasyon temin edilerek aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.