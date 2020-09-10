Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya doğalgaz sahasında yapılan keşif bu yıl dünyadaki deniz keşifleri arasında ilk, kara ve denizlerde yapılan bütün keşifler arasında da ikinci sırada yer aldı. 2020 içinde dünyada yapılan en büyük 10 keşfin toplam değeri yaklaşık 19 milyar varil petrol eş değeri oldu. Türkiye, genel keşif listesinde 1,9 milyar varil petrol eş değeri (320 milyar metreküp doğal gaz) keşifle ikinci, denizlerde yapılan keşiflerde ise birinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 14 milyar varil petrol eş değeri keşif ile BAE bulunurken üçüncü sırayı 1,3 milyar varil petrol eş değeri ile Rusya, dördüncü sırayı 730 milyon varil petrol eş değeri keşifle Surinam aldı.

TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, keşifle ‘Millî Enerji ve Maden Politikası’nın hidrokarbon alanındaki en somut sonucunun alındığını belirtti. Keşfin uzun vadeli politikaların bir sonucu olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti: Keşiften 14 ay önce bölgede sismik çalışmalara başlamıştık. 20 Temmuz'da başladığımız sondajda hamd olsun bir ay gibi kısa bir sürede keşfi gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde aşağı doğru ineceğimiz iki katman daha var. Veriler 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini gösteriyor. Keşfimiz 2020'de denizlerde yapılan keşifler arasında ilk sırada yer alıyor.