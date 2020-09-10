İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan, 8,8500 liradan alınan euro ise 8,8520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,49 liradan, euro ise 8,85 liradan satılmıştı.