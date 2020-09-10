İstanbul Kapalıçarışı'da 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan, 8,8500 liradan alınan euro ise 8,8520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,49 liradan, euro ise 8,85 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (10 Eylül güncel dolar ve euro)
10.09.2020 - 18:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,4850 liradan, euro ise 8,8520 liradan güne başladı.
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730897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730897.aspx
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