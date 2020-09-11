Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte; pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan, kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu KOBİ'ler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'lere öncelik verilecek. Ticari bankalar, finansal kiralama ve faktoring kuruluşları vasıtasıyla başvurular gerçekleştirilecek. Genel Müdür İbrahim Öztop "Bu krediyle ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz. 250’den daha az çalışanı olan işletmeler faydalanabilecek. Amacımız, bu zorlu dönemde KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanına erişimlerine imkân sağlayarak, onların toparlanmalarına destek olmaktır" dedi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ağustos ayında da Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolar tutarında kredi temin etmişti.