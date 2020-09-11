Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, dünyanın birçok noktasında ses getirdi. İthalatı ilk aşamada 21 milyar dolar azaltacak bu keşif; yabancı yatırımcılar, araştırmacılar ve politika yapıcılar nezdinde her geçen gün daha fazla konuşulmaya başladı. Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy de, Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin analiz yayımladı. Sahanın başarılı şekilde üretime geçmesinin Türkiye'nin ithalat maliyetini önemli oranda azaltacağı vurgulanan raporda; yıllık üretimin 1,5 milyar dolara kadar yükselebileceği hatırlatıldı. Rystad Energy'nin hesaplamalarına göre, Türkiye'nin doğalgaz talebi, son 2 yıllık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlayacak. Bu kapsamda geçen yıl 44 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşen doğalgaz tüketiminin, 2030'da 59 milyar metreküpe, 2040'ta ise 71 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Söz konusu artışta Türkiye'nin yüksek ekonomik büyümesinin etkili olacağı öngörülüyor.

İŞTAHLARI KABARACAK

Rystad Energy Analisti Palzor Shenga, sahada birkaç kuyu daha açılması gerektiğini belirterek "Şimdiye kadar Karadeniz'de derin deniz sondajı olarak büyük keşifler gerçekleştirilemedi. Bu durum, şirketlerin Karadeniz'deki faaliyetlerini 2012'de durdurmasına yol açtı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise bunu başardı. Sahadaki gazın gerçek potansiyeli kanıtlanabilir ve üretime geçilirse, yabancı şirketlerin Karadeniz'e yatırım yapma iştahı yeniden artacaktır"

ZAMANLAMA ÇOK İYİ

Rystad Energy Başkan Yardımcısı Sindre Knutsson ise Karadeniz'deki keşfin daha iyi bir zamanda olamayacağını belirterek "Türkiye'nin doğalgaz kontratlarının yüzde 40'ı bu yıl ve 2021'de sona eriyor. Bu açıdan, keşfin zamanlaması çok iyi. Söz konusu keşif, Türkiye'nin daha fazla sismik arama yapmasını sağlayabilecek. Hükûmet, bu buluşun stratejik öneminin farkında. Bu, Doğu Akdeniz'deki sismik aramalarını sürdüren Oruç Reis gemisine eşlik etmek üzere savaş gemilerini de gönderme kararından anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

GAZIN FİYATI 250 DOLARDAN 60 DOLARA KADAR DÜŞECEK

Sakarya gaz sahasından yapılacak üretim, Türkiye'nin mevcut doğalgaz ithalat fiyatına göre daha rekabetçi olacağı ve bağımlılığı azaltacağı için, diğer ülkelerle pazarlıklarda ülkenin müzakere gücünü artıracak. Böylece yeni kontratlarda Avrupa piyasalarında kullanılan ve fiyatı çok daha aşağıda bulunan fiyatlarla gaz satın alabilecek. Tüketiminin yüzde 99'unu ithalatla karşılayan Türkiye; boru hatlarıyla en fazla ithalatı Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı ise Cezayir, Nijerya, Katar ve ABD'den gerçekleşiyor. LNG'nin toplam ithalattaki payı, bu yıl yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye geçen yıl yaklaşık 250 dolar ödediği gaza, bu yıl boru hattı kanalından 190 dolar, LNG hattından da 90 dolar ödüyor. Ortalama gaz maliyeti, 140 dolar seviyesine yaklaştı. Avrupa’da ise gaz fiyatları spot piyasada 60 dolarlı seviyelere kadar gerilemiş durumda... Yani Türkiye, bir zamanlar 250 dolara aldığı gazı, çeyrek fiyata almaya başlayacak.