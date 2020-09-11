Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lere satın alma, satış ve operasyonel giderlerden tasarruf ederek firma başına yıllık ortalama 143 bin TL civarında kazanç sağlama fırsatı sunduklarını anlatan Sanayidebul CEO’su Cenk Torun, Türkiye’nin geniş coğrafyasına yayılmış, farklı üretimler gerçekleştiren her ölçekten sanayi şirketinin birbirlerinden, ürün ve hizmetlerinden haberdar olmasını sağlayarak şirketlere ticaret yapma fırsatı sunduklarını belirtti. Sanayidebul satın alma metodu sayesinde firmaların yaptıkları alımlarda en az yüzde 5-7 arasında avantaj elde ettiklerini söyleyen Torun “Ortalama bir KOBİ’nin aylık 100 bin TL ile 400 bin TL seviyesinde alım yaptığı düşünüldüğünde firmalara 5 bin TL ve 20 bin TL arasında kazanç sağlama fırsatı sunuyoruz. Yıl sonu hedefimiz talep değerini 1 milyon dolar seviyesine taşımak, beş yıl sonraki hedefimiz ise 11 bin üye sayısına ulaşarak yıllık 34 milyar TL’lik talep havuzu oluşturmak” diye konuştu.