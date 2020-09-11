Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,4 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise dört puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 55’i ise hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü 2020 yılı haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ile yüzde 49 olarak gerçekleşti. Haziran 2020 döneminde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,1 seviyesine çıktı.