Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Kuru üzüm bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
11.09.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,kuru üzüm bedelleri,
731045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731045.aspx
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