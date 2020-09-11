İstanbul Kapalıçarşı'da 7,4580 liradan alınan dolar, 7,4600 liradan, 8,8300 liradan alınan euro ise 8,8320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,42 liradan, euro ise 8,84 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (11 Eylül güncel dolar ve euro)
11.09.2020 - 17:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,4600 liradan, euro ise 8,8320 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
731142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731142.aspx
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