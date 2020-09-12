İstanbul Kapalıçarşı'da 7,4580 liradan alınan dolar, 7,4600 liradan, 8,8300 liradan alınan euro ise 8,8320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,42 liradan, euro ise 8,84 liradan satılmıştı.