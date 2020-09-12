Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, Bilecik programı kapsamında Söğüt'te "Ertuğrul Gazi Camii ve Darü-l Kurra"nın temel atma töreni ve Gölpazarı'nda TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü 154 kV Gölpazarı Trafo Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.

Daha sonra "Gölpazarı Kültür Sarayı Temel Atma ve Hizmete Alınan Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne katılan Dönmez, konuşmasında, bugün Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 739. yıl dönümü vesilesiyle hemşehrileriyle buluştuğunu söyledi.

"ERTUĞRUL GAZİ'NİN TORUNLARI OLARAK YENİDEN DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTIK"

Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin mirasının aradan yıllar geçse de halen canlı ve dipdiri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Söğüt'te atılan tohumlar aradan 7 asır geçmesine rağmen hala uzandığı coğrafyalara güven ve huzur götürüyor. Merhum Akif'in dediği gibi, bastığımız yerler bir toprak parçası değil, onun çok daha ötesinde, Osmanlı güneşinin doğduğu yerdir. Hamdolsun o güneş hala ilk günkü gibi bütün parlaklığıyla yeryüzünü selamlıyor. Ertuğrul Gazi'nin torunları olarak yeniden dünya sahnesine çıktık. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu sahnede başrolü oynamaya devam edeceğiz. Bugün çevremizde yaşananlara baktığımızda gördüğümüz şey, birilerinin pusulasının hala eskiyi gösterdiğidir."

"GÖLPAZARI'NI TOKİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Gölpazarı'nda "AK belediyeciliğin" yüz akı işler yapmaya, kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini dile getiren Dönmez, bugün kültür sarayının temel atma törenini ve yapımı tamamlanan tesislerin açılışlarını yapacaklarını kaydetti.

Bakanlığa bağlı TEİAŞ Gölpazarı Transformatör Merkezi'ni de devreye aldıklarına işaret eden Dönmez, yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırımla hizmete giren merkezin, Gölpazarı ile çevre il ve ilçelerin alternatif besleme kaynağı olacağını bildirdi.

Gölpazarı'nı TOKİ ile buluşturacaklarını da kaydeden Dönmez, "Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olmalarının yolunu açıyoruz. 15 Ekim'de inşallah ihalesi gerçekleştirilecek." dedi.

"KİMSENİN TEHDİDİNE ALDIRMADIK"

Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine de değinerek, şunları söyledi:

"Geçen haftalarda Karadeniz'de büyük bir keşifle sonuçlanan bir operasyonumuz oldu. Şimdi orada çalışmalar devam ediyor. Şu anda yaklaşık 3 bin 500-4 bin metrelerdeyiz. 500-1000 metre arasında bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Hep söylüyorum, en zorda olduğumuz anlarda milletimizin sayesinde ayakta kaldık, kendimizi hep diri hissettik. Dua zaten bir işi gönülden isteyerek çağırmak demek değil mi? Gücü yeten fiilen, gücü yettiği oranda o işin sebeplerine sarılmakla mükellef. Biz onu yaptık. Her türlü bilimsel çalışmayı sonuna kadar kullandık. Kimsenin tehdidine aldırmadık. Yeri geldi birtakım yaptırımlarla karşı karşıya da kaldık, şahsım dahil. Bu iş hem cesaret hem de sabır işi. Biz yapacağız her işte cesur olmaya, yapamayacağımız işlerde de sabırlı olmaya mahkumuz."

Konuşmanın ardından Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, tamamlanan tesislerin açılış kurdelesini kesti. Gölpazarı Kültür Sarayı'nın temeline de ilk harç döküldü.

Etkinliğe, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık da katıldı.