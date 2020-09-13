Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından rehberde, bu alandaki yatırımın ekonomik olarak kârlı olacağı vurgulandı. "Kara elmas" olarak da anılan bu mantara yönelik dünya çapında her geçen gün artan talep karşılanamıyor. Trüfün, gelecek 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor. Üretimdeki artışa rağmen mantarın fiyatının düşmesi öngörülmüyor. Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı, kilogram fiyatı kalitesine göre 100 ile 1.500 avro arasında değişiyor.