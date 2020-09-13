Bakanlık tarafından rehberde, bu alandaki yatırımın ekonomik olarak kârlı olacağı vurgulandı. "Kara elmas" olarak da anılan bu mantara yönelik dünya çapında her geçen gün artan talep karşılanamıyor. Trüfün, gelecek 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor. Üretimdeki artışa rağmen mantarın fiyatının düşmesi öngörülmüyor. Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı, kilogram fiyatı kalitesine göre 100 ile 1.500 avro arasında değişiyor.
1.500 avroluk mantar için yatırım çağrısı
13.09.2020 - 03:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyanın en pahalı mantarları arasında bulunan 'trüf'ün üretimini artırmak amacıyla yatırımcılara davette bulundu.
Etiketler : trüf mantarı,
731440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731440.aspx
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