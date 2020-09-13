İstanbul Kapalıçarşı’da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 427,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,60 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (13 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)
13.09.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.
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731602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731602.aspx
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