Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Av sezonu 1 Eylül itibarıyla açılırken, denizlerdeki bolluk hem satıcıyı hem de tüketiciyi sevindirdi. Balık sezonunun verimli geçmesi ve sürdürülebilir balıkçılık için balık boylarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda oldukça hassas davranıyor. Av sezonuyla birlikte su ürünleri denetimi de hızlandı. Bu kapsamda, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Halinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların belirlenen boy kriterlerine uygun olup olmadığı incelendi. Bu çerçevede, mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan yedi ton su ürününe el konuldu, sekiz kişiye toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

METRO’DAN ÖRNEK UYGULAMA

Bu konuya perakende sektörü ise özel bir önem gösteriyor. Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç “Raflarımızdaki tüm deniz ürünlerini av ve boy yasaklarına göre tüketicilere sunuyoruz. Gelecekte denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için, yani sürdürülebilir balıkçılık için balık boylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Av ve boy yasaklarına uygun balıkları, kalite standartlarımıza göre kontrol edip alıyoruz. Örneğin; hiçbir yasal zorunluluğumuz olmadığı hâlde lüferin küçük boyları olan ve çok lezzetli olmasıyla bilinen çinekop ve sarıkanadı soyu tükenme riski taşıması sebebiyle satmıyoruz. Hatta bir adım daha ileri giderek, yasal limit 18 cm olmasına rağmen, 24 cm altındaki lüferleri reyonlarımıza getirmiyoruz” açıklamasında bulundu.

PALAMUT VE SARDALYA GÜLDÜRDÜ

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla balık tezgâhlarında artan çeşitlilikle beraber fiyatların da düşüşe geçtiğini kaydeden Deniz Alkaç, şöyle konuştu: Yasakların ardından ilk 10 günde avlanmaya çıkan balıkçıların yüzünü ‘palamut’ ve ‘sardalya’ güldürdü. Örneğin 35-40 liralara satılan sardalya fiyatları av yasağının kalkmasıyla 15-20 liraya kadar düştü. Palamut'un tanesi ise tezgâhlarda 10 ile 20 lira arasında değişkenlik gösterebiliyor. 10 -30 Eylül tarihleri arasında tüm deniz balıklarını reyon fiyatı üzerinden yüzde 15 indirimle sunuyoruz.

PANDEMİDE TÜKETİM YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

Pandeminin ilk döneminde bireysel tüketiciye balık satışlarında yüzde 100’den fazla artış olduğunu anlatan Deniz Alkaç “Nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yapılan ‘Evde hayat, sofrada balık var’ kampanyasına katıldık ve bu kapsamda levrek, çipura, Türk somonu ve alabalıkta indirim yaptık. Bu dönemde en çok tüketilen balık türleri levrek, çipura, Türk somonu ve alabalık oldu” diye konuştu.

AVLANABİLİR BAZI BALIK BOYLARI

Tür Boy (cm)

Hamsi 9

Barbunya 13

Lüfer 18

Tekir 11

İstavrit 13

Palamut 25

Sardalya 11

Mezgit 13

Kalkan 45