"1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz" diyen Balcı, ülkede yaklaşık 50 bin civarındaki 4,5G baz istasyonuyla kıyaslandığında çok da iyi bir durumda olmadıklarını ifade etti. Balcı "Yerli ve millî çözümlerin önünün açılması için gerekli gayreti, özveriyi herkes göstermeli" şeklinde konuştu.
71 ilde ULAK'tan ‘Alo’ deniliyor
14.09.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, eylül başı itibarıyla Türkiye'nin 71 ilinde 1.300 baz istasyonuyla üç operatöre de hizmet verdiklerini söyledi.
Etiketler : ulak,
731699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731699.aspx
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