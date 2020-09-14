Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz" diyen Balcı, ülkede yaklaşık 50 bin civarındaki 4,5G baz istasyonuyla kıyaslandığında çok da iyi bir durumda olmadıklarını ifade etti. Balcı "Yerli ve millî çözümlerin önünün açılması için gerekli gayreti, özveriyi herkes göstermeli" şeklinde konuştu.