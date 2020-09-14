Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, kısa sürede yasalaşması için hazırladıkları "Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği"ne ilişkin çalışmayı açıkladı. Buna göre;

¥ Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak. Bisiklet yolu yoksa, sağ şeritten gidecekler.

¥ Bu araçlar otoyol, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda kullanılamayacak.

¥ 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş arasına M ve A1 ehliyeti şartı getirilecek.

¥ Birden fazla kişi binemeyecek. Kişisel eşya haricinde yük taşınamayacak.

¥ Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

¥ Sistem, toplu taşıma araçları ile entegre olacak. Kask, dizlik gibi koruyucu ekipman teşvik edilecek.

¥ Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

¥ "Elektrikli scooter" tanımı Karayolları Trafik Kanununa eklenecek. Bu sayede denetimi yapılacak ve trafik kurallarını ihlal edene ceza uygulanabilecek.

¥ Araçlara ve işletmeci şirketlere de lisans zorunluluğu getirilecek.

Şu anda Türkiye’de 35 bin e-Scooter, 3 milyonu aşkın vatandaş tarafından kullanılıyor. Salgın döneminde bu araçların varlığı hızla arttı. Karbon salınımını büyük oranda düşüren araçlarda, yerlilik de teşvik edilecek.