Bakan Karaismailoğlu, kısa sürede yasalaşması için hazırladıkları "Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği"ne ilişkin çalışmayı açıkladı. Buna göre;
¥ Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak. Bisiklet yolu yoksa, sağ şeritten gidecekler.
¥ Bu araçlar otoyol, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda kullanılamayacak.
¥ 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş arasına M ve A1 ehliyeti şartı getirilecek.
¥ Birden fazla kişi binemeyecek. Kişisel eşya haricinde yük taşınamayacak.
¥ Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.
¥ Sistem, toplu taşıma araçları ile entegre olacak. Kask, dizlik gibi koruyucu ekipman teşvik edilecek.
¥ Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.
¥ "Elektrikli scooter" tanımı Karayolları Trafik Kanununa eklenecek. Bu sayede denetimi yapılacak ve trafik kurallarını ihlal edene ceza uygulanabilecek.
¥ Araçlara ve işletmeci şirketlere de lisans zorunluluğu getirilecek.
Şu anda Türkiye’de 35 bin e-Scooter, 3 milyonu aşkın vatandaş tarafından kullanılıyor. Salgın döneminde bu araçların varlığı hızla arttı. Karbon salınımını büyük oranda düşüren araçlarda, yerlilik de teşvik edilecek.
Scooter'a yaş sınırı ve para cezası yolda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son dönemde kullanımı artan elektrikli scooter için her türlü standartların belirlenmesi noktasında ilk adımı attı.
Bakan Karaismailoğlu, kısa sürede yasalaşması için hazırladıkları "Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği"ne ilişkin çalışmayı açıkladı. Buna göre;
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