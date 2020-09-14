Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SUV ürün gamındaki en yeni modelleri, Yeni Ford Kuga ve Puma için başlatılan bu test sürüşü kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Şimdilik İstanbul’la sınırlı tutulan bu test sürüşlerinde müşteriler, Ford Türkiye’nin kurumsal web adresinden online randevu oluşturmaları yeterli olacak. Dikkat çeken önemli ayrıntılardan biri ise test araçlarının müşteri önünde dezenfenkte edilecek, ozon ile temizlenecek olması. Öte yandan test sürüşü yapacak müşteriler içinde ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek. Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek.