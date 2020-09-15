Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisinde pandeminin oluşturduğu tahribat hızla ortadan kalkıyor. Son açıklanan makroekonomik rakamlar da ekonomide ciddi bir düzelme yaşandığını teyit etti. Türkiye sadece sanayi üretiminde yıllık yüzde 4,4'lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin'in ardından dördüncü, aylık yüzde 8,4'lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Bütün bu pozitif göstergelere rağmen Moody's, cuma akşamı maksatlı ve taraflı şekilde Türkiye'nin notunu 2001 krizi seviyelerine çekti. Gerçek potansiyeli görmeyerek kendi çapında not düşüren tetikçilere işte ekonomiden taze rakamlar:

HER YERDE YÜKSELİŞ

¥ Sanayi üretim endeksi, Covid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını devam ettirdi. Temmuzda aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda ise yüzde 4,4 yükseldi. Endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesinin de üzerine çıktı.

¥ Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı. Bir önceki aya göre yükseliş ise yüzde 11,7 olarak kayıtlara geçti.

¥ Perakende satışlar temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,4, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 5,9 artış gösterdi. Perakende satışta yıllık yükseliş ise yüzde 11,9'u buldu.

¥ AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda, yüzde 33,5 arttı. Kategoriler bazında yiyecek-içecekte yüzde 72,3, ayakkabıda yüzde 43,8, giyimde yüzde 43,1'lik artış yaşandı. Temmuzda ziyaretçi sayısı da yüzde 37,2 yükseldi.

¥ Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet oldu. Her sene ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif etkisini azaltmaya yoğunlaştı. Pandemiye rağmen ocak-ağustos döneminde, toplam pazar son 10 yıllık ortalamanın yüzde 16 gerisinde kaldı.

"EMEĞİNİZE SAĞLIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bütün bu göstergelerde yaşanan düzelmeye dikkat çekerek "Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık" ifadesini kullandı. Bütün sektörlerde kaydedilen pozitif rakamlarla Türkiye, üretimde dünyada ilk sıralarda yerini aldı. Uygulanan tedbirlerin de etkisiyle reel sektörde yaşanan bu canlanma ile, üçüncü çeyrekte yüksek büyüme bekleniyor.