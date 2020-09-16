Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkın sağlığı ile oynayan gıda firmaları bir bir teşhir ediliyor. 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürünü tüketicilerin bilgisine sunan Tarım ve Orman Bakanlığı son olarak taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 ürünün listesini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikâyetlerini iletmelerini rica ediyorum” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, çoğunluğu süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünleri olmak üzere, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda uygunsuzluk tespit edildi. Buna göre, süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı eti, sakatat, at eti ve tek tırnaklı eti belirlendi. Alkollü içkilerde "tersiyer butil alkol", alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda prolin miktarı yetersiz çıktı, fruktoz tespit edildi. Baharatlar ile bitki çayı ve kahve ürünlerinde boya saptanırken bir bitki çayında da ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. Zeytinyağlarında tohum yağları olduğu görüldü, çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı.