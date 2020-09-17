Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada bir kişinin 'Nutella helal mi?' sorusuna, 'Hayır, helal değil' diyen firma, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak hatalı tweet attıklarını söyleyip özür diledi.

Firma açıklamasında “Dünya çapında satılan tüm Nutella, helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin yüzde 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz” açıklamasında bulundu. Gıda örgütleri ise şirketin helal üretimle ilgili son açıklamasını yeterli bulmadı.