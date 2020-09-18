Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak. Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi. İşte detaylar
Niğde Merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerindeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan toplam 80 adet gayrimenkulün satış ihalesi, 30 Eylül 2020 günü ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacak.
Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak! İşte detaylar
18.09.2020 - 00:09 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak. Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi. İşte detaylar
Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak. Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi. İşte detaylar
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732628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732628.aspx
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