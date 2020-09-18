Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak. Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi. İşte detaylar
Niğde  Merkez, Bor ve Çiftlik  ilçelerindeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan toplam 80 adet gayrimenkulün satış ihalesi,  30 Eylül 2020 günü ilan metninde belirtilen saatlerde 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  yapılacak.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ