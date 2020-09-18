Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde İl Özel İdaresi tarafından 80 adet gayrimenkul ihale ile satılacak. Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi. İşte detaylar

Niğde Merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerindeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan toplam 80 adet gayrimenkulün satış ihalesi, 30 Eylül 2020 günü ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

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