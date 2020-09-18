Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB ile birlikte düzenlenen eğitimler kapsamında biri “Dijital Okuryazarlık”, diğeri “Dijital Pazarlama” olmak üzere iki farklı eğitim programının hazırlandığını dile getiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel "Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Kadınların potansiyelini teknolojinin gücüyle buluşturarak, toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir projeye imza atmayı hedefliyoruz. 18 yaş üstü kadınlara sosyal medya, mobil pazarlama, arama motoru, dijital medya planlaması gibi alanlarda eğitimler vereceğiz. 10.500 kadına 'Dijital Okuryazarlık', 1.200 kadına da 'Dijital Pazarlama' eğitimleri verilecek. Eğitimler 140 eğitmenle gerçekleştirilecek. Proje eğitimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elâzığ, Sivas ve Ağrı’da düzenlenecek. Eğitimlere başvurular, Halk Eğitim Merkezleri ve Türkiye Vodafone Vakfı web sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de eğitimleri kendi veritabanında bulunan kadınlara duyurarak projeye katkıda bulunacak" dedi.

“Dijital Benim İşim” projesi için kapsamlı bir ölçümleme de yapılacak. Buna göre, eğitimlerden önce ve sonra katılımcıların bilgi düzeyindeki değişimi ölçmek için ön ve son testler, dijital becerilerini ölçmek için ise dijital skor testleri uygulanacak.