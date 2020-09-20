Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bir kış mevsimi daha yaklaşırken "İZODER Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı Raporu"na göre Türkiye'de hâlâ ısı yalıtımı yapılmamış yaklaşık 5 milyon bina olduğu tahmin ediliyor. Bugün toplam bina stokumuzun yüzde 35'i, yalıtım ile ilgili mevzuatları tam anlamıyla yerine getirmiş durumda. Hâl böyle olunca hem doğalgaz faturamız kabarıyor hem de milyarlarca dolar enerji ithalat faturası karşımıza çıkıyor. Son dönemde dışa bağımlılığı bitirmek için nükleer santral yatırımları ve 'Mavi Vatan'da gaz aramaları devam ederken; aslında vatandaşlara ve enerji sektörüne de bu konuda önemli görevler düşüyor.

FATURA DÜŞÜRÜLEBİLİR

Türkiye’nin yıllık enerji ithalatının yaklaşık 15 milyar dolarlık bölümü binalarda kullanılıyor. Bu fatura; doğru yalıtım, enerji kimliğine sahip binalar ve tasarruflu cihazlarla çok daha düşük seviyelere çekilebilir. Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Sıfır Enerji Bina"ların önemi son yıllarda Türkiye’de de anlaşılmaya başladı. Bu çerçevede 23-27 Eylül arasında "Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu" (ZeroBuild Forum) düzenlenecek. 150’ye yakın uzmanla sanal ortamda 'Sıfır Enerji Bina’lar, ülke ekonomisi ile çevreye katkısından enerji finansmanına kadar her açıdan ele alınacak.

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ZeroBuild Forum Genel Sekreteri Özgür Kaan Alioğlu; dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30’unun binalarda, yüzde 30’unun sanayide, yüzde 30’unun ulaştırmada, yüzde 10’unun da diğer alanlarda kullanıldığını belirtti. Alioğlu “Ulaştırma sektörünün enerji ile olan ilişkisinde elektrikli arabaların rolü ve önemi ne ise; yapı sektöründe de 'Sıfır Enerji Binalar’ınki o... Binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma soğutma kaynaklı. Ülke olarak senede yaklaşık 15 milyar dolar tutarında enerjiyi, sadece binalarda kullanmak üzere ithal ediyoruz. Tam anlamıyla 'Sıfır Enerji Bina' demek, aslında bu bedelin de sıfırlanması anlamına geliyor" diye konuştu.

20 MİLYAR $ YATIRIM

Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni bina inşaatlarının ‘sıfır enerji’ prensipleri ile inşa edilmesinin zorunlu hâle getirildiğini anlatan Alioğlu, şöyle devam etti: Biz yolun başındayız ama önümüzde referans alabileceğimiz uygulamaların olması avantaj. Ülkemizde son 10 yılda yeşil enerjiye 20 milyar dolar yatırım yapıldı. 2024'te Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50 artacağı öngörülüyor. Enerji verimliliğinde en büyük potansiyel yalıtımda... Mevcut binalarda yalıtım ile her yıl 7 milyar dolar tasarruf edilebilir.

HAVAMIZ DA TEMİZLENECEK

ZeroBuild Forum Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Canan Acar, tüm binaların sıfır enerjili olması durumunda, küresel fosil yakıt tüketiminin yüzde 32 azalabileceğini söyledi. Acar “Küresel emisyonlarda da yüzde 30’a yakın bir düşme olabilir ki, bu da şu an iklim değişikliği için tam olarak aradığımız çözümlerden biridir. Sıfır enerjili binalara geçilmesinin, ülkemizin sera gazı emisyonlarını da yaklaşık yüzde 35 düşürme potansiyeli var. Türkiye de kömür, doğalgaz ve petrolde yüzde 94’ün üzerinde bir oranda dışa bağımlı. Güneş ve rüzgâr potansiyelimiz önemli. Türkiye; Almanya’nın yaklaşık yedi, İspanya’nın ise iki katı daha fazla rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip. Bunlardan iyi faydalanmalıyız” diye konuştu.

FATURA NASIL DÜŞER?

¥ Enerji tasarruflu cihazlar daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen, işletme maliyetleri yüzde 25’e kadar daha düşüktür.

¥ Enerji tasarruflu su ısıtıcıları, geleneksel ısıtıcılarından yüzde 300 daha fazla verimlidir.

¥ Etkili tavan yalıtımı, soğutma ve ısıtma maliyetlerinde yüzde 20'ye kadar tasarruf sağlayabilir.

¥ Doğru yalıtılmamış pencereler toplam ısıtma faturalarımızın yüzde 10-25'ine sebep olur.

¥ TV ve benzeri cihazların kumanda ile değil, açma-kapama düğmesinden kapatılması elektrik tüketimini yüzde 10 azaltır.

¥ LED'ler, akkor ampüllerden yüzde 25-80 daha az elektrik tüketirler ve neredeyse 25 kat daha uzun ömürlüdür.

¥ Buzdolabı kapağını sadece bir defa açtığımızda, içerideki soğuk havanın neredeyse yüzde 25’i dışarı kaçabilir.

7 MİLYAR DOLAR CEPTE KALACAK

Mevcut binalarda yalıtım ile her yıl 7 milyar dolar tasarruf edilebilir. Bugün 100 metrekarelik bir konutu olan vatandaşa yalıtım uygulamasının maliyeti, 7-8 bin TL arasında değişiyor. Isı yalıtımına yaptığımız yatırım, ısıtma faturalarından yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlayarak en fazla 5 yılda kendini amorti ediyor