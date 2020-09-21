Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım yapmak isteyenler, ya teşviklerden haberdar olamadıklarını ya da aradığı bilgilere bir türlü ulaşamadıklarını sıklıkla dile getiriyordu. Bu durum, birçok yatırım faaliyetinin hayata geçirilememesine sebep oluyordu. Ekonomik aktivite de bu karışıklık sebebiyle üretim, istihdam ve gelirler anlamında gerçek potansiyeline kavuşamıyordu. İŞKUR’un yapmış olduğu "İşgücü Piyasası Araştırması"nda da, Türkiye genelinde firmaların yüzde 54,8’inin desteklerden yararlanamadığı ve haberdar olmadığı ortaya çıkmıştı. Hükûmet buradan hareketle, yatırım yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için önemli bir kolaylığı hayata geçirdi. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının 241 farklı desteğine 'tek tık' ile ulaşmak mümkün hale geldi.

CANLI SORU-CEVAP

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak, bunların sunduğu tüm avantajları görebilecek. 81 ilde kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), sitede bulunan "Soru-Cevap" kısmında yatırımcıların sorularını cevaplayacak. Böylece süreçler, yatırımı hayata geçirmek için tüm devlet destekleri ve ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanacak. Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir "akıllı algoritma" tekniği de kullanıldı. Bu sayede sitedeki arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listelenecek.

İŞVEREN HAFİFLİYOR

Türkiye'de işsizlik rakamları uzun süredir çift hanede bulunuyor. Teşviklerden haberdar olunması, bu anlamda kritik önem taşıyor. Mesela ihracatçılar için Eximbank kredileri, fuar destekleri, global marka tescili, şubeleşme, depo yatırımları, alacak sigortası gibi geniş yelpazede destekler sunuluyor. Sadece İŞKUR teşvikleri kapsamında; iş yerlerine prim, vergi ve ücret gibi destekler sağlanıyor. İŞKUR, bu teşviklerin bir bölümünü kendisi finanse ediyor. Bunlar arasında; Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamının Teşviki, İlave İstihdam Teşviki, İlave İstihdam Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik, Asgari Ücret Desteği gibi başlıklar bulunuyor. Söz konusu destekler, işverenlerin yükünü önemli ölçüde azaltıyor.