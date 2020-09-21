Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar dünya genelinde yüzlerce fuarın iptal edildiğini kaydeden Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı “Fuarlar yoğunlukla turizmin düşük seyrettiği aylarda gerçekleşmesinden dolayı, Antalya gibi yaz dönemi yoğun geçen bir bölgede, kış döneminde ticari hacmi artırarak bölge ekonomisine ve istihdamına da ciddi katma değer sağlamaktadır. İptal ya da ertelenen fuarların dünya genelinde sektörlere zararı tahminî olarak 100 milyar dolar civarındadır” diye konuştu. Bıdı, pandemiden sonra ilk başlayacak fuarın 26-27 Ekim arasında yapılacak olan Antalya Turizm Fuarı olduğunu söyleyerek, onun ardından ise 25-28 Kasım tarihlerinde 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GROWTECH) Fuarı'nın yapılmasının öngörüldüğünü vurguladı.