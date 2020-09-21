Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının da yakında devreye alınacağını bildirdi. Koç "Yoğun ilgi gören ve 37 milyondan fazla kullanılan 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip, vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar. İkinci fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamı genişleyecek" dedi.
HGS yükleme ve muayene randevusu e-Devlet'te
21.09.2020 - 04:55 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan, her geçen gün içe-riğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı.
Etiketler : hgs yükleme,e devlet,
733317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER