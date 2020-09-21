Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının da yakında devreye alınacağını bildirdi. Koç "Yoğun ilgi gören ve 37 milyondan fazla kullanılan 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip, vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar. İkinci fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamı genişleyecek" dedi.